В Башкирии ожидаются порывистый ветер и туман

5 сентября в Башкирии ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков, днем в северо-западных районах пройдет небольшой дождь, сообщает Башгидрометцентр.

Будет юго-западный ветер, 4-9 м/с, днем местами порывы достигнут 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит +10…+15°, на востоке — до +5°, днем — +23…+28°.

На отдельных участках дорог ночью и утром будет туман, видимость составит 500м — 1 км.

В Уфе прогнозируется облачная погода с прояснениями, без осадков. Ветер будет юго-западный, 4-9 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +12…+14°, днем поднимется до +24…+26°.

Майя Иванова