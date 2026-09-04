Суд обязал «Ижсталь» повысить качество сбросов в реку Иж по иску прокуратуры

Ленинский райсуд Ижевска обязал металлургическое предприятие «Ижсталь» повысить качество сточных вод, сбрасываемых в реку Иж, после вмешательства природоохранной прокуратуры. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Предприятие сбрасывает сточные воды в реку Иж через выпуски № 8 и № 9. В апреле и сентябре 2025 года Росприроднадзор выявил ряд нарушений, в их числе — маслянистая пленка и радужные пятна, загрязнение акватории на площади 18,2 кв. м, превышение показателей по нефтепродуктам в 63,3 и 2 раза.

Прокурор дважды направлял запросы об устранении нарушений. Предприятию дали два года на устранение нарушений.