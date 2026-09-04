На содержание краевой больницы им. Вагнера направили 135 млн рублей

По поручению губернатора Прикамья Дмитрия Махонина краевой больнице им. Е.А. Вагнера выделили 135 млн рублей из краевого бюджета. Средства направят на содержание медицинского учреждения, в том числе его филиалов в Александровске и Яйве. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба краевого правительства Фото: пресс-служба краевого правительства

Ситуация с оказанием медицинской помощи в Березниках, Александровске и Яйве находится на особом контроле краевых властей. Так, в Александровске уже начали работу рентген-аппарат и флюорограф, в Яйвинском филиале — флюорограф. В стационаре Александровска также отремонтируют кровлю и помещения, благоустроят прилегающую территорию. Завершить работы планируется в следующем году.

Для краевой больницы им. Е.А. Вагнера и ее подразделений предусмотрен отдельный пакет мер по привлечению медицинских кадров. Врачи востребованных специальностей при устройстве на работу смогут получить единовременную выплату в размере 3 млн руб., для фельдшеров сумма поддержки составит 2 млн руб. Также действуют ежемесячные надбавки: 100 тыс. руб. для врачей и 23,5 тыс. руб. для фельдшеров, замещающих врачебные должности.

По целевым договорам для последующего трудоустройства в больнице проходят обучение 64 будущих специалиста. В этом году на работу планируется принять 19 фельдшеров и 12 врачей, в том числе шесть узких специалистов.