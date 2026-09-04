Экс-сотрудника ИжГМУ осудили за подкуп при госзакупках в Удмуртии

Октябрьский райсуд Ижевска приговорил 55-летнего бывшего сотрудника ИжГМУ к штрафу в размере 1,3 млн руб. за сговор с ИП при госзакупках. Ему инкриминируют статью о подкупе работника контрактной службы при закупке товаров для госнужд (ст. 200.5 УК). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Как установил суд, в 2019—2025 годах подсудимый занимал должности старшего инженера, а затем ведущего специалиста по снабжению и закупкам медицинского вуза. Он сговорился с ИП, чтобы при заключении каждого контракта на поставку сантехнического и иного оборудования тот выплачивал сотруднику ИжГМУ 10% от суммы договора.

Подсудимый передавал предпринимателю информацию о планируемых закупках и обеспечивал заключение договоров с указанными поставщиками как с единственными. За шесть лет ИП и университет заключили 25 договоров на общую сумму 2,5 млн руб. Общая сумма вознаграждения обвиняемого составила 352,1 тыс. руб.

В ходе судебного заседания обвиняемый признал вину в полном объеме. С учетом смягчающих обстоятельств суд обязал его заплатить 1,3 млн руб. штрафа. Также ему запрещено 2,5 года заниматься деятельностью, связанной с представлением интересов заказчика в сфере закупок.