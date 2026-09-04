Полузащитник «Крыльев Советов» попал в расширенный состав сборной России

Тренерский штаб национальной команды сформировал расширенный список футболистов для осеннего учебнотренировочного сбора — он пройдет с 21 сентября по 6 октября 2026 года. В числе приглашенных оказался полузащитник самарских «Крыльев Советов» Иван Олейников. О включении игрока в состав сообщила прессслужба клуба 4 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иван Олейников

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ Иван Олейников

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Центральным событием сбора станет товарищеская встреча сборной России с командой Ирана. Матч запланирован на 29 сентября, площадкой для игры выбрана Казань. Детали других возможных встреч станут известны позже.

Олейников пополнил состав «Крыльев Советов» в августе 2024 года, перейдя из «Ахмата». Стороны закрепили сотрудничество трехлетним контрактом.

Футболист прошел подготовку в академии ЦСКА и успел проявить себя в нескольких командах: выступал за «Факел», ярославский «Шинник» и «Чайку». Яркой страницей карьеры стал сезон 2021/22, когда Олейников возглавил список лучших бомбардиров Второй лиги. С 2022 года игрок защищал цвета «Ахмата»: в составе грозненцев он провел 67 игр, записал на свой счет девять забитых мячей и 12 результативных передач.

Георгий Портнов