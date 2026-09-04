Волгоградские потребители получили 15 миллионов по обращениям в Роспотребнадзор

За полгода потребители Волгоградской области направили в Роспотребнадзор больше 3,3 тыс. обращений о защите прав. Подробности сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Волгоградской области Фото: Правительство Волгоградской области

80% заявлений касались качества товаров. Часть проблем удалось решить в досудебном порядке. Суммарно волгоградцы получили в январе—июне по результатам рассмотрения порядка 15 млн руб.

В регионе продолжается программа по защите прав потребителей. Она стартовала в 2024 году и рассчитана до конца 2026-го.

Дарья Васенина