Волгоградские потребители получили 15 миллионов по обращениям в Роспотребнадзор
За полгода потребители Волгоградской области направили в Роспотребнадзор больше 3,3 тыс. обращений о защите прав. Подробности сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Фото: Правительство Волгоградской области
80% заявлений касались качества товаров. Часть проблем удалось решить в досудебном порядке. Суммарно волгоградцы получили в январе—июне по результатам рассмотрения порядка 15 млн руб.
В регионе продолжается программа по защите прав потребителей. Она стартовала в 2024 году и рассчитана до конца 2026-го.