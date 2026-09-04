В Оренбуржье готовность многоквартирных домов к осенне-зимнему периоду составляет 73,8%

В Оренбургской области на текущий момент общий процент готовности многоквартирных домов к осенне-зимнему периоду составляет 73,8%. Всего в регионе насчитывается 10,841 тыс. многоквартирных домов: 8,801 тыс. подключены к центральному отоплению, 2,040 тыс. оснащены индивидуальными (альтернативными) источниками тепла. Об этом сообщает государственная жилищная инспекция по Оренбуржью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Инспекция во время проверки установила, что 102 управляющие организации не выполнили обязанность по разработке и передаче в администрации муниципалитетов планов подготовки к отопительному сезону. Им объявлены предостережения. Материалы также переданы в прокуратуру региона для принятия мер реагирования.

Руфия Кутляева