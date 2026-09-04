Российский ядерный центр восстановит «Дом директоров» в Сарове

Российский федеральный ядерный центр (РФЯЦ-ВНИИЭФ) приобрел памятник архитектуры «Дом директоров», в котором жили первые руководители центра во время разработки первой отечественной атомной бомбы. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В доме на улице Давиденко, 5 с 1947 года жили руководители КБ-11 и ВНИИЭФ Павел Зернов, Борис Музруков, Анатолий Александров и Евгений Негин. В XXI веке дом продали частному лицу, у которого здание пришлось изъять из-за ненадлежащего состояния, а в 2026 году дом сгорел, напомнил Егор Поляков.

РФЯЦ-ВНИИЭФ планирует восстановить и отреставрировать «Дом директоров». Там появится музейно-мемориальное и общественное пространство, которое станет филиалом музея ядерного оружия.

Владимир Зубарев