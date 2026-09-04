С начала 2026 года прокуратура края добилась погашения долгов по зарплате на сумму 100 млн рублей

С начала 2026 года прокуратура Пермского края выявила свыше 2,5 тыс. нарушений закона в сфере оплаты труда. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Мерами прокурорского реагирования удалось добиться реального восстановления прав почти 1 тыс. граждан на оплату труда. Общая сумма выплаченной задолженности составила 100 млн руб.

Кроме того, свыше 100 млн руб. еще невыплаченной заработной платы взыскивается прокурорами в пользу граждан в судебном порядке.