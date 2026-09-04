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В восточной части Оренбуржья ликвидируют ландшафтные пожары

В Орске и Гайском муниципальном округе сотрудники МЧС ликвидируют ландшафтные пожары. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ

Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ

В Орске в районе ул. Геологической горит сухая трава. Из-за сильного ветра и жаркой погоды тушение пожара осложняется. Угрозы объектам инфраструктуры нет. К тушению возгорания привлечены пять специалистов и две единицы техники, а также добровольная противопожарная команда.

В Гайском муниципальном округе также горит сухая трава. Работа ведется на двух боевых участках. Угрозы населенным пунктам нет.

Руфия Кутляева