В восточной части Оренбуржья ликвидируют ландшафтные пожары
В Орске и Гайском муниципальном округе сотрудники МЧС ликвидируют ландшафтные пожары. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Фото: Виталий Смольников / Коммерсантъ
В Орске в районе ул. Геологической горит сухая трава. Из-за сильного ветра и жаркой погоды тушение пожара осложняется. Угрозы объектам инфраструктуры нет. К тушению возгорания привлечены пять специалистов и две единицы техники, а также добровольная противопожарная команда.
В Гайском муниципальном округе также горит сухая трава. Работа ведется на двух боевых участках. Угрозы населенным пунктам нет.