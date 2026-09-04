Двух нижегородцев отправили в колонию за кражу средств участников СВО

Чкаловский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении двух жителей Дзержинска, которых обвинили в краже средств участников СВО. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По фабуле дела, фигуранты искали желающих отправиться на фронт, помогали им пройти медкомиссию и заключить контракт на военную службу с Минобороны РФ. Затем они получали банковские карты военнослужащих и похищали поступавшие на счета участников СВО деньги.

Ущерб от действий подсудимых превысил 3,8 млн руб. Одному из них суд назначил четыре года, второму — четыре года шесть месяцев колонии общего режима.

Владимир Зубарев