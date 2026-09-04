В Казани задержали предполагаемого организатора пирамиды Finiko

В Казани задержали Азата Тухватуллина, предполагаемого организатора финансовой пирамиды Finiko. Об этом сообщает «Татар-информ».

Азата Тухватуллина задержали в начале недели, при задержании он оказал сопротивление. Затем его доставили в Москву, где суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Finiko начала работу летом 2019 года. Ее основателями считаются Кирилл Доронин, Зыгмунт Зыгмунтович, а также Эдвард и Марат Сабировы. По данным следствия, ущерб от деятельности пирамиды составил 200 млн руб.

Судебный процесс по делу Кирилла Доронина и девяти его соратников начался в июне 2024 года. Их обвиняют в организации преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере. В деле заявлено более 150 потерпевших.

Анна Кайдалова