Украинский беспилотник врезался в многоквартирный дом на окраине Курска

Сегодня беспилотник ВСУ врезался в торец многоквартирного дома на окраине Курска. Информация о пострадавших не поступала. На месте работают оперативные службы. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем канале в Max.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Глава региона также рассказал об атаке FPV-дрона в селе Колячек Хомутовского района, из-за которой пострадал 70-летний мужчина. У него диагностирована минно-взрывная травма, от госпитализации отказался. Поврежден автомобиль.

По данным господина Хинштейна, с 9:00 3 сентября до 9:00 4 сентября над Курской областью сбили 208 беспилотников различного типа. 80 раз ВСУ применили артиллерию по отселенным районам и 24 раза сбросили взрывные устройства с дронов. В результате пострадал один человек — 64-летний мужчина в селе Октябрьское Рыльского района.

Алина Морозова