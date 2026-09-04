Пассажирский поезд столкнулся с комбайном в Нижегородской области
Пассажирский поезд сообщением Печора — Новороссийск столкнулся на железнодорожном переезде с комбайном в Нижегородской области утром 4 августа. В пресс-службе Горьковской железной дороги уточнили, что инцидент произошел между станциями Поя и Лукоянов.
Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ
Водитель комбайна выехал на пути перед приближающимся поездом. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось. Происшествие обошлось без жертв и пострадавших.
В 11:14 поезд продолжил движение, графики других поездов нарушены не были, добавили в ГЖД.