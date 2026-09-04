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Пассажирский поезд столкнулся с комбайном в Нижегородской области

Пассажирский поезд сообщением Печора — Новороссийск столкнулся на железнодорожном переезде с комбайном в Нижегородской области утром 4 августа. В пресс-службе Горьковской железной дороги уточнили, что инцидент произошел между станциями Поя и Лукоянов.

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Водитель комбайна выехал на пути перед приближающимся поездом. Машинист применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось. Происшествие обошлось без жертв и пострадавших.

В 11:14 поезд продолжил движение, графики других поездов нарушены не были, добавили в ГЖД.

Владимир Зубарев