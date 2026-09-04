В Кирове возбудили дело об организации азартных игр
В отношении жителя Кирова возбудили уголовное дело. Его подозревают в незаконной организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования и интернета, сообщает пресс-служба СУ СКР по Кировской области.
В Кирове возбудили дело об организации азартных игр
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
По версии следствия, летом он организовал азартные игры в помещении одного из магазинов города. Он использовал игровые терминалы вне игорной зоны.
Следователи изъяли оборудование.