В Ульяновске на женщину завели дело за фейки о Вооруженных силах РФ

В Ульяновске возбуждено уголовное дело в отношении 48летней женщины. Ее обвиняют в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Об этом сообщает региональное СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По версии следствия, женщина разместила в соцсети видеозапись с недостоверными сведениями: материал был доступен для свободного просмотра в интернете. Преступление раскрыли сотрудники региональных управлений СКР и ФСБ РФ.

По ходатайству следователя суд поместил обвиняемую под домашний арест. Расследование продолжается. Силовики устанавливают обстоятельства.

Георгий Портнов