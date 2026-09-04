Карталинского бизнесмена будут судить за потерю руки его работником-подростком

СУ СКР по Челябинской области завершил расследование уголовного дела в отношении 39-летнего предпринимателя из Карталинского округа. Его обвиняют в нарушении правил безопасности, повлекшем потерю руки его несовершеннолетним работником (ч. 1 ст. 216 УК РФ), сообщает пресс-служба госоргана.

По версии следствия, до 2025 года местный житель решил заняться продажей колотых дров в муниципалитете. Для этого он самостоятельно изготовил металлический электрический колун, оборудовав его металлическим ножом. После предприниматель установил дровокол на территории производственной базы в Карталах. Желая максимально сократить расходы на выплату жалованья, он нанял своего 15-летнего сына и его 13-летнего товарища, хотя несовершеннолетних нельзя по закону привлекать к опасным работам. Кроме того, горожанин не обучил детей их обязанностям на колуне, не имеющем необходимой документации. В итоге 28 августа 2025 года произошло ЧП. Товарищ сына бизнесмена взял в руки пенек и загрузил его в оборудование, а 15-летний подросток, не убедившись в безопасности своих действий по причине отсутствия обучения, привел механизм в действие до того, как другой юноша убрал руки из него. Металлический нож привел к неполной ампутации правой кисти. Благодаря очевидцам подростку успели оказать медицинскую помощь, и сейчас его рука функционирует. Юноша проходит реабилитацию.

Уголовное дело направлено в Карталинский городской суд для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска