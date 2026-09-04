В Кирове виновник ДТП с мотоциклом получил четыре года колонии-поселения

В Кирове суд приговорил 27-летнего местного жителя к четырем годам лишения свободы в колонии-поселении за ДТП, в котором погиб мотоциклист. Он также на 2,5 года лишен права управлять транспортными средствами, сообщила пресс-служба прокуратуры Кировской области.

В мае мужчина в состоянии опьянения сел за руль автомобиля Cherry, принадлежавшего его отцу. На дороге в селе Красное Нововятского района он выехал на встречную полосу, где столкнулся с мотоциклом, в результате чего мотоциклист погиб. Водитель скрылся с места аварии.

Осужденный извинился перед родителями погибшего и выплатил 2 млн руб.

Анна Кайдалова