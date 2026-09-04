«Русское поле» планирует возродить красную горбатовскую породу коров

Агрохолдинг «Русское поле» планирует подать документы в Минпромторг РФ на получение статуса генофондного хозяйства для разведения породы красных горбатовских коров, сообщил замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков. Нижегородская порода адаптирована к климату, устойчива к болезням и дает молоко с высоким содержанием жира и белка, добавил Егор Поляков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

Поголовье 83 красных горбатовских коров сохранилось только в хозяйстве «Горбатовское». Сейчас агрохолдинг разрабатывает план племенной работы и уже завершил отбор образцов для генетической экспертизы и провел молекулярно-генетические исследования. «Сохранение генетического разнообразия — основа продовольственной безопасности и устойчивости нашего агропромышленного комплекса»,— добавил Егор Поляков.

Как писал «Ъ-Приволжье», в мае племенные заводы в Нижегородской области столкнулись с проблемами реализации скота в связи с эпизоотической обстановкой. По данным областного минсельхоза, статус племенных хозяйств в регионе имеют 35 предприятий, племенные животные составляют 32,5% всего поголовья, которое насчитывает 73,9 тыс. голов.

Владимир Зубарев