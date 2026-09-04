Самарская область на 42-м месте в рейтинге наиболее перспективных регионов России по трудоустройству

По итогам первого полугодия 2026 года Самарская область заняла 42-е место среди регионов России по перспективности для трудоустройства. Об этом сообщает пресс-служба hh.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В рейтинге регион набрал 70,9 балла. Медианная предлагаемая зарплата в регионе составила 69,8 тыс. руб. — почти в четыре раза выше прожиточного минимума для трудоспособного населения (17,8 тыс. руб.). Уровень безработицы в Самарской области низкий — 1,6%. 9,5% соискателей ориентированы на трудоустройство за пределами региона.

Лидерами рейтинга стали Республика Татарстан (87,4 балла), Республика Башкортостан (83 балла) и Амурская область (82,3 балла). В топ-5 также вошли Калужская область (79,6 балла) и Санкт-Петербург (79,2 балла). Москва (78 баллов) заняла девятое место в рейтинге. Соседняя Ульяновская область (7,7 балла) заняла 43-е место, Оренбургская область (69,2 балла) на 50-м месте.

Руфия Кутляева