В Ленинский районный суд Чебоксар направили уголовное дело в отношении троих несовершеннолетних жителей города. Их обвиняют в разбое, совершенном группой лиц, сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чебоксарах троих подростков обвинили в разбойном нападении

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ В Чебоксарах троих подростков обвинили в разбойном нападении

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, в августе прошлого года подростки в состоянии алкогольного опьянения напали на мужчину. Они нанесли ему не менее 20 ударов руками и ногами, в результате чего мужчина получил перелом стенок глазницы.

Затем нападавшие с ножом забрали у потерпевшего сумку и мобильный телефон. Когда мужчина пришел в себя и попытался выбраться из оврага, где лежал, подростки вновь избили его. Произошедшее они записали на мобильный телефон.

По данным прокуратуры, подростки ранее уже обвинялись в корыстных преступлениях.

Анна Кайдалова