В Чебоксарах троих подростков обвинили в разбойном нападении
В Ленинский районный суд Чебоксар направили уголовное дело в отношении троих несовершеннолетних жителей города. Их обвиняют в разбое, совершенном группой лиц, сообщила пресс-служба прокуратуры республики.
В Чебоксарах троих подростков обвинили в разбойном нападении
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
По версии следствия, в августе прошлого года подростки в состоянии алкогольного опьянения напали на мужчину. Они нанесли ему не менее 20 ударов руками и ногами, в результате чего мужчина получил перелом стенок глазницы.
Затем нападавшие с ножом забрали у потерпевшего сумку и мобильный телефон. Когда мужчина пришел в себя и попытался выбраться из оврага, где лежал, подростки вновь избили его. Произошедшее они записали на мобильный телефон.
По данным прокуратуры, подростки ранее уже обвинялись в корыстных преступлениях.