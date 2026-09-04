Магнитогорский курорт «Притяжение» с открытия посетили 8 млн человек

Магнитогорский курорт «Притяжение» с 2022 года, когда была открыта первая очередь проекта, посетили 8 млн раз. На объекте побывали гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Перми, Новосибирска, а также из-за рубежа, сообщает пресс-служба ММК.

За три летних месяца общее количество посещений всех локаций курорта превысило 880 тыс. человек. Трехдневное празднование Дня металлурга и Дня города собрало на площадках «Притяжения» 200 тыс. человек. Всего за лето для жителей и гостей Магнитогорска было организовано более 500 мероприятий.