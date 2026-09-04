2ГИС и «Отелло»: день в Нижнем Новгороде обходится туристу в 9,7 тыс. рублей

Средняя стоимость одного дня отдыха туриста в Нижнем Новгороде составляет 9,7 тыс. руб., подсчитали в совместном исследовании сервисы 2ГИС и «Отелло».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Эксперты платформ сравнили направления Золотого кольца России по средней стоимости ночи в отеле и двух приемов пищи в заведениях общественного питания. В расчет брали средние чеки в ресторанах, кафе и столовых в городе летом 2026 года на основе данных 2ГИС, а также средний чек за одну ночь в отеле, апартаментах и других типах размещения в городе по данным бронирований на «Отелло» летом 2026 года.

Кроме Нижнего Новгорода из городов области в рейтинг вошли Арзамас и Дивеево: день отдыха в них оценен в 6,6 тыс. и 7,6 тыс. руб. соответственно.

Дешевле всего на маршруте Золотого кольца, согласно данным рейтинга, можно отдохнуть в Рыбинске: один день путешествия сюда обойдется в среднем в 6,3 тыс. руб. Дороже всего — в Суздале: на проживание и питание здесь турист в среднем тратит 16,8 тыс. руб.

Людмила Аристова