В Уфе в дорожной аварии пострадал ребенок

3 сентября в ДТП на 1481 км дороги Самара — Уфа — Челябинск пострадал несовершеннолетний, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Уфы.

По данным ведомства, водитель 2003 года рождения, управляя Lexus, ехал со стороны Нагаевского шоссе в сторону Восточного выезда и наехал на дорожный парапет.

В результате ДТП ребенка, находившегося в автомобиле, с травмами доставили в больницу.

Водитель отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения, отметили в ГАИ.

Майя Иванова