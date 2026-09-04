В Чапаевске обнаружен гость из Кемеровской области с 1,6 кг наркотиков

В Чапаевске сотрудники местного ДПС ОМВД РФ задержали уроженца Кемеровской области, который находился в федеральном розыске. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД РФ по Самарской области Фото: ГУ МВД РФ по Самарской области

Полицейские остановили для проверки автомобиль ВАЗ. Водитель машины, мужчина 2010 года рождения, заявил, что у него нет водительского удостоверения, и передал инспекторам паспорт. При проверке документов правоохранители заметили несоответствие между данными в документе и внешностью автомобилиста. Они сообщили об этом в дежурную часть и приступили к осмотру машины.

В присутствии понятых в подлокотнике между сиденьями сотрудники полиции обнаружили и изъяли полимерный пакет и контейнер с веществами. Общий вес изъятых наркотиков превысил 1,6 кг. Проводятся следственные действия.

Георгий Портнов