Суд утвердил арест российских активов Porsche из-за долга Volkswagen

Девятый арбитражный апелляционный суд утвердил арест российских активов Porsche для взыскания 16,9 млрд руб. и € 40 тыс. долга Volkswagen перед Горьковским автозаводом, который нижегородское предприятие продало московскому АО «Камея», следует из опубликованного решения суда. Для обеспечения задолженности запрещены сделки с уставными капиталами ООО «Порше Руссланд», «Порше Файнэншл Сервисиз Руссланд» и «Порше Центр Москва».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Также были арестованы пять зданий, земельный участок на Ленинградском шоссе в Москве и средства на счетах юрлиц. Кредитор добивается включения 100% долей в уставных капиталах этих компаний в конкурсную массу в рамках процедуры локального банкротства Volkswagen, которую Арбитражный суд Москвы ввел в сентябре 2025 года.

Как писал «Ъ-Приволжье», в июле 2024 года Горьковский автозавод отсудил многомиллиардную компенсацию у Volkswagen за разрыв соглашений о контрактной сборке автомобилей VW и Skoda в Нижнем Новгороде, а затем продал долг коллекторам — АО «Камея». На мощностях Volkswagen в Нижнем Новгороде организовали производство автомобилей Volga.

Владимир Зубарев