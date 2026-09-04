ЖК «Вознесенский» передали в собственность Кировской области

В Кирове жилой комплекс «Вознесенский» передали в собственность Кировской области. Об этом сообщает пресс-центр Правительства Кировской области.

Региональное правительство заключило договор с федеральным Фондом развития территорий. Сделка стала одной из первых в России после вступления в силу нормы, разрешающей регионам приобретать активы ФРТ напрямую, без торгов.

В 2023 году дольщики «Вознесенского» получили компенсации, а права на недостроенный объект перешли Фонду развития территорий. Весной этого года жители Кирова попросили губернатора Александра Соколова ускорить решение вопроса с недостроем.

Анна Кайдалова