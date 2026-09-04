Нижегородские аграрии намолотили более 1 млн тонн зерна

В ходе уборочной кампании аграрии Нижегородской области намолотили более 1 млн т зерна с 359 тыс. га полей, сообщает региональное министерство сельского хозяйства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В целом по итогам сезона объем обмолота должен составить не менее 1,5 млн т зерна, уточнил заместитель губернатора Егор Поляков: «Этого объема будет достаточно, чтобы полностью закрыть потребности региона».

Практически во всех муниципалитетах региона преодолели отметку в 50% от плана, добавил глава минсельхоза Николай Денисов. По его словам, урожайность зерновых в этом году — на уровне 30% с гектара.

Как писал «Ъ-Приволжье», в августе аграрии Нижегородской области начали сев озимых культур под урожай 2027 года. По оперативным данным нижегородского минсельхоза, зерновые культуры сеют в 36 округах. На данный момент засеяно 74 тыс. га — 34% от планируемой площади.

Людмила Аристова