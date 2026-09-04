Пассажиропоток ГЖД в дальнем следовании растет быстрее пригородного

За восемь месяцев с начала 2026 года объем пассажирских перевозок на Горьковской железной дороге (ГЖД, филиал Российских железных дорог) достиг 27,8 млн пассажиров, что на 2,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе магистрали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Пассажиропоток в дальнем сообщении растет быстрее, чем в пригородном. За период с января по август на поездах дальнего следования с вокзалов и станций ГЖД отправились 6,6 млн пассажиров (плюс 3,3%), в пригородном сообщении — 21,2 млн (плюс 2%).

Вместе с тем по отдельным направлениям внутри региона магистраль фиксирует повышенный спрос. Как писал «Ъ-Приволжье», с 1 сентября ГЖД запустила дополнительные поезда по маршруту Нижний Новгород — Моховые Горы, связывающему областной центр с городом-спутником Бором.

Людмила Аристова