В ДТП в Златоусте погиб пожилой водитель

После столкновения с грузовиком погиб пожилой водитель легковой машины в Златоусте. Об этом сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по Челябинской области.

По предварительным данным, ночью 3 сентября 73-летний водитель Chevrolet Niva двигался по неосвещенному участку дороги М5 «Урал» на территории Златоуста. При неустановленных обстоятельствах он выехал на встречную полосу в запрещенном месте, и машина столкнулась с грузовиком Sitrak под управлением 31-летнего водителя. Пенсионера с травмами доставили в медицинское учреждение, где он скончался спустя несколько часов. Водитель большегруза не пострадал. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа ОМВД России по Златоусту, сотрудники МЧС и бригада скорой медицинской помощи.

Виталина Ярховска