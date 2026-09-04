На подъезде к Стерлитамаку задержано движение поездов

Сегодня утром на станции Косяковка на подъезде к Стерлитамаку было приостановлено движение пригородных поездов Уфа — Кумертау и Кумертау — Уфа. Как сообщили «Ъ-Уфа» в пресс-службе Куйбышевской железной дороги, это было связано с работой правоохранительных органов на перегоне Косяковка — Стерлитамак.

Также был отменен поезд Стерлитамак — Уфа. По данным «Ъ-Уфа», электропоезд «Финист» Уфа — Оренбург прибыл из Уфы в Стерлитамак почти с двухчасовой задержкой, так как был остановлен у станции Косяковка.

Дальнейший путь электричка продолжила по штатному расписанию.

Идэль Гумеров