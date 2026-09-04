Самарские археологи подтвердили факты человеческих жертвоприношений в древнем Поволжье

Гипотеза о человеческих жертвоприношениях в Среднем Поволжье впервые официально подтверждена. Речь идет о I веке н. э. К таким выводам пришли ученые Самарского университета и Института археологии РАН в ходе раскопок Пильнинского 1 грунтового могильника в Нижегородской области. Информацию подтвердил вузовский центр по связям с общественностью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Исследования ведутся на памятнике писеральско-андреевского типа — он относится к ранним истокам мордовского этноса. Как пояснил начальник экспедиции, научный руководитель научно-исследовательской лаборатории археологии Самарского университета Сергей Зубов, погребальные комплексы этого типа создавали пришлые воинственные племена, вероятно, финно-угорские всадники из Приуралья и Зауралья. На это указывает богатый арсенал оружия в захоронениях: мечи, палаши, кинжалы, копья, кольчуги, шлемы и наконечники стрел.

Ключевым доказательством практики жертвоприношений стала находка большой могилы (3,5 на 2,5 м) с захоронениями двух молодых воинов. На длинной ступеньке двойной могилы отдельно лежал человеческий череп: по мнению ученых, это свидетельство ритуального жертвоприношения (вероятно, пленного врага или раба). Подобные черепа над могилами ранее находили и в других памятниках писеральско-андреевского типа, но теперь исследователи с уверенностью трактуют их как сакральные, а не как остатки захоронений.

В этом сезоне археологи работали в охранно-спасательном режиме: мыс с древним кладбищем разрушается из-за оползней. Кроме того, одно из захоронений было повреждено мародерами. Во время работ ученые зафиксировали два захоронения в оползнях и исследовали еще одно, а также обнаружили остатки кольчуги, наконечники стрел, бусины из Северного Причерноморья и бронзовые украшения воинского пояса. Всего на могильнике выявлено десять захоронений — как мужских, так и женских.

Раскопки на Пильнинском могильнике планируют продолжить в 2027 году. В исследованиях участвуют специалисты Средневолжской археологической экспедиции Самарского университета, Сейминско-Суджинской экспедиции Института археологии РАН, а также студенты и преподаватели Московского финансово-юридического университета.

Георгий Портнов