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Жителя Челябинской области подозревают в госизмене

Сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали 40-летнего жителя региона, подозреваемого в государственной измене (ст. 275 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что южноуральца через социальные сети завербовала Служба безопасности Украины. По заданию куратора местный житель собирал и передавал противнику сведения о военной технике Минобороны России в регионе. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Виталина Ярховска

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