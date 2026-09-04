В Перми пройдет фестиваль индустриального кино

В Перми с 15 по 18 октября впервые пройдет Международный фестиваль индустриального кино «Прометей». Мероприятие соберет кинематографистов и представителей промышленности для обсуждения новых подходов к созданию фильмов о производстве, технологиях и работниках предприятий. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

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В конкурсную программу войдет отдельная номинация корпоративных фильмов — работ об истории предприятий, их продукции, технологиях и сотрудниках. Также запланирована внеконкурсная программа, в которую войдут отечественные и зарубежные фильмы индустриальной тематики разных лет.

«Для Пермского края проведение "Прометея" особенно символично: 2026 год проходит под знаком Года пермской промышленности, при этом регион активно развивается как площадка для кинопроизводства. Поэтому Пермь становится естественным местом встречи промышленности и кино»,— рассказала директор Пермской кинокомиссии, генеральный продюсер фестиваля Алена Семерикова.

Организаторами Международного фестиваля индустриального кино «Прометей» выступают Пермская кинокомиссия и Свердловская киностудия. Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры России, Министерства промышленности и торговли России и правительства Пермского края.