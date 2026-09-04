В Самаре школы обяжут передавать в ГИБДД данные об учениках на самокатах

Школы Самары будут передавать в Госавтоинспекцию данные об учениках, приезжающих на занятия на средствах индивидуальной мобильности. Это позволит усиливать патрули в рискованных зонах, а также планировать дополнительные занятия по ПДД, встречи с инспекторами и родительские собрания, сообщает администрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

С начала 2026 года в Самаре зафиксировано 15 ДТП с участием несовершеннолетних на СИМ. В авариях пострадали шесть подростков на электросамокатах и пять — на питбайках. В случаях, когда ДТП с тяжкими последствиями произошли по вине школьников, к ответственности привлекают их родителей: в Следственный комитет направлено на рассмотрение 10 дел.

За лето сотрудники Госавтоинспекции провели около 15 рейдов и изъяли во время них 25 питбайков — передвижение на такой технике в городской черте запрещено.

Георгий Портнов