У села Татарский Сарсаз Менделеевского района Татарстана археологи обнаружили клад женских украшений, предварительно датируемый первыми веками нашей эры. Об этом сообщили в соцсетях археологи Казанского федерального университета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане обнаружили клад украшений пьяноборской культуры

Фото: Археологи Казанского федерального университета в ВК В Татарстане обнаружили клад украшений пьяноборской культуры

Фото: Археологи Казанского федерального университета в ВК

В шурфе на ранее неизвестном поселении нашли бронзовый нагрудник из трех пластин и детали обувного декора с кожаными шнурками. Находки относят к позднепьяноборской культуре. Подобные клады ранее обнаруживали в бассейне нижней Камы, в том числе в Менделеевском районе.

В 2027 году ученые планируют провести масштабные раскопки, чтобы установить назначение комплекса. Находка также может уточнить западную границу распространения пьяноборской культуры в Прикамье.

Анна Кайдалова