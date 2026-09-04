В Татарстане обнаружили клад украшений пьяноборской культуры
У села Татарский Сарсаз Менделеевского района Татарстана археологи обнаружили клад женских украшений, предварительно датируемый первыми веками нашей эры. Об этом сообщили в соцсетях археологи Казанского федерального университета.
В Татарстане обнаружили клад украшений пьяноборской культуры
Фото: Археологи Казанского федерального университета в ВК
В шурфе на ранее неизвестном поселении нашли бронзовый нагрудник из трех пластин и детали обувного декора с кожаными шнурками. Находки относят к позднепьяноборской культуре. Подобные клады ранее обнаруживали в бассейне нижней Камы, в том числе в Менделеевском районе.
В 2027 году ученые планируют провести масштабные раскопки, чтобы установить назначение комплекса. Находка также может уточнить западную границу распространения пьяноборской культуры в Прикамье.