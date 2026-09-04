Около 500 беспилотников сбито над Самарской, Оренбургской областями и другими регионами

Дежурные силы противовоздушной обороны в ночь с 3 на 4 сентября перехватили и уничтожили 490 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Перехват БПЛА осуществлялся в период с 20:00 3 сентября до 08:00 (MSK) 4 сентября. Беспилотники были нейтрализованы над территориями 19 субъектов РФ — в том числе над Брянской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Самарской, Смоленской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Башкортостан и Республикой Крым, — а также над акваторией Черного моря.

В регионах объявлялась беспилотная опасность. В аэропортах вводились ограничения на прием и отправление самолетов.

Георгий Портнов