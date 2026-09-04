На улице Ворошилова в Ижевске заметили лося

Лося обнаружили в районе ул. Ворошилова в Ижевске. Сотрудники управления охраны и использования объектов животного мира выехали на место, сообщает пресс-служба минприроды Удмуртии.

«При встрече с диким зверем не стойте на его пути, не делайте резких движений и не провоцируйте его»,— говорится в сообщении. При обнаружении диких животных рекомендуют позвонить на горячую линию ведомства, отметили в министерстве.

Отметим, что это не первый случай, когда лось заходит в Ижевск. Ранее в мае другого сохатого видели в районе городка Металлурга.