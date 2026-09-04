В Башкирии снят режим беспилотной опасности

На территории Башкирии снят режим «Беспилотная опасность», сообщил начальник госкомитета республики по ЧС Кирилл Первов. Также сняты временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Уфы.

С 20:00 3 сентября до 8:00 4 сентября по московскому времени дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 490 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями 20 регионов, в том числе Башкирии, а также над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны России. Сколько дронов сбили над Башкирией, не уточняется.

Майя Иванова