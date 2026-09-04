В Уфе суд обязал вернуть участок площадью 8,8 га в муниципальную собственность

Демский районный суд Уфы удовлетворил иск прокуратуры об истребовании земельного участка площадью 8,8 га из чужого незаконного владения и прекращении права собственности на него. Об этом сообщили объединенная пресс-служба судов Башкирии и пресс-служба прокуратуры республики. Основанием для вмешательства надзорного органа стали грубые нарушения земельного законодательства при отчуждении муниципальной земли.

Ранее между неким гражданином, администрацией Уфы и управлением по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений было утверждено мировое соглашение. По его условиям, в порядке мены вместо участка площадью 1,87 тыс. кв. м, изымаемого для муниципальных нужд, собственнику передали участок в Демском районе Уфы площадью 8,8 га.

Мировое соглашение утверждено судом в 2025 году.

Затем этот участок продали новому владельцу, нынешнему ответчику, за более чем 60 млн руб.

Суд кассационной инстанции по жалобе администрации Уфы отменил мировое соглашение. Установлено, что при обмене нарушен принцип равнозначности: площадь предоставленного земельного участка превышала площадь изымаемого более чем в 47 раз, отмечается в сообщении.

Так как спорный земельный участок выбыл из муниципальной собственности незаконно, суд частично удовлетворил требования прокурора и постановил изъять объект в пользу муниципалитета, прекратив право собственности ответчика.

Майя Иванова