С челябинского водного клуба взыскали компенсацию за отравление девочки хлором

Суд по иску прокуратуры Курчатовского района Челябинска взыскал с водно-развлекательного клуба ООО «Аквамакс» 30 тыс. руб. компенсации морального вреда после отравления несовершеннолетней парами хлора. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Об инциденте в клубе стало известно в начале марта. Тогда после посещения комплекса плохо себя почувствовали четверо детей и один из их родителей. Девочку 10 лет госпитализировали в медицинское учреждение, где ей поставили диагноз «отравление парами хлора». После несовершеннолетняя получала лечение и находилась на больничном. Прокуратура организовала проверку с привлечением специалиста Роспотребнадзора. В воде бассейна в клубе было выявлено незначительное превышение рекомендуемого уровня концентрации хлора. Директору организации внесли представление об устранении выявленных нарушений. Компания усилила меры в части соблюдения требований. Кроме того, ведомство обратилось в суд, желая взыскать с ООО «Аквамакс» компенсацию морального вреда в размере 30 тыс. руб. в пользу пострадавшей девочки. Требования прокуратуры удовлетворили. Исполнение решения суда находится на контроле ведомства.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, после сообщений об отравлении пятерых человек парами хлора в Челябинске завели дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Виталина Ярховска