Оборот обрабатывающих производств Удмуртии вырос на 4,9% за семь месяцев

Оборот обрабатывающих производств в Удмуртии в январе—июле составил 578,2 млрд руб., увеличившись на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Удмуртстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Наиболее заметная динамика зафиксирована в производстве прочих транспортных средств и оборудования. Оборот этого вида деятельности достиг 140,3 млрд руб., увеличившись в два раза год к году. В июле показатель составил 28,8 млрд руб., что в 2,7 раза больше, чем годом ранее.

Оборот производства пищевых продуктов за семь месяцев составил 66,1 млрд руб. (+1,4%), напитков — 5,4 млрд руб. (+24%). Производство одежды увеличилось на 25,7%, до 2,3 млрд руб., тогда как выпуск текстильных изделий снизился на 44,4%, до 279,1 млн руб.

Абсолютные данные по производствам автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, а также лекарств и материалов, применяемых в медицинских целях, закрыты.

В целом оборот организаций Удмуртии в январе—июле составил 1,5 трлн руб., увеличившись на 9,6% год к году.