Доля прибыльных организаций Челябинской области сократилась на 2,2%

За январь — июнь 2026 года доля прибыльных организаций Челябинской области составила 68,1%. По сравнению с первым полугодием 2025-го показатель упал на 2,2 п. п., следует из отчетности Челябинскстата.

Прибыль прибыльных компаний региона за шесть месяцев этого года достигла 139,7 млрд руб. (–20 млрд руб. к первому полугодию 2025-го). Кредиторская задолженность организаций практически равна 1,7 трлн руб., дебиторская — 1,2 трлн руб.

Виталина Ярховска