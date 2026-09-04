С Минобороны взыскали 750 тыс. рублей долга по выплате семье погибшего бойца СВО

Магнитогорский гарнизонный военный суд взыскал с Минобороны России долг по выплате в пользу детей пропавшего без вести участника СВО в размере 749 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Иск подал военный прокурор Челябинского гарнизона. Установлено, что супруга пропавшего без вести военнослужащего не получала выплаты на их четырех несовершеннолетних детей. Указом президента России №1110 им должны перечислять ежемесячно материальную помощь в размере прожиточного минимума для детей, установленного в регионе. Суд удовлетворил требования прокурора и взыскал с военного ведомства выплату в размере 749 тыс. руб. Решение не вступило в законную силу.

Виталина Ярховска