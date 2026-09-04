В Перми продают недостроенный складской комплекс за 49 млн рублей

В пермском микрорайоне Заостровка выставлен на продажу земельный участок c объектом незавершенного строительства. Объекты расположены на ул. Фоминской, 45. Соответствующее объявление появилось на портале Avito. За лот продавец рассчитывает выручить 49 млн руб.

Судя по опубликованной информации, на площадке 37,8 тыс. кв. м возведен фундамент будущего здания (степень готовности оценена в 10%). Предполагаемое назначение строения — промышленные и складские объекты 4-го класса вредности (подходит под стpоительство складского терминала класса А). Участок, к которому подведено газоснабжение в объеме 800 куб. м в час., находится в аренде.