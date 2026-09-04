Объем выдачи кредитов челябинскому бизнесу вырос на 4%

В июне 2026 года банки предоставили субъектам малого и среднего предпринимательства Челябинской области кредитов на 23 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом 2025-го это больше на 4%. Такие данные приводит пресс-служба регионального отделения Уральского ГУ Центробанка.

На 1 июля кредитный портфель малого и среднего бизнеса Южного Урала составил 278 млрд руб. Этот показатель также увеличился за год на 4%. В регионе субъекты МСП активно пользуются комплексной федеральной поддержкой, которая включает программы кредитования и «зонтичные» поручительства Корпорации МСП. По данным на 10 августа этого года, количество предприятий малого и среднего бизнеса в области стало больше почти на 4% к августу 2025-го.

Виталина Ярховска