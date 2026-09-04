Пермский «Молот» начал сезон с трудной победы

Хоккейный клуб «Молот» стартовал в чемпионате ВХЛ. Первый матч пермская команда провела в Нефтекамске против трудного для себя соперника — «Тороса».

Основное время матча завершилось со счетом 1:1. В составе «Молота» шайбу забросил Николай Глухов. Следует отметить, что хозяева забросили шайбу за 13 секунд до сирены, но судьи ее не засчитали. Дополнительные пять минут игры победителя не выявили. В серии буллитов удача улыбнулась гостям. Решающим стал бросок Игоря Зенчикова. Итоговый счет — 2:1.

Следующую игру «Молот» проведет на своем льду против ХК ВМФ из Санкт-Петербурга.