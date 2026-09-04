Беспилотную опасность ввели в Пензенской области

Опасность атаки БПЛА объявлена в Пензенской области. Об этом оповестило МЧС в приложении.

Оставайтесь дома. Не подходите к окнам и не пользуйтесь лифтом. Спасатели рекомендуют перекрыть газ, воду и отключить электричество. Пойдите в комнату без окон, например, в ванную, коридор или кладовую. Сядьте между несущими стенами.

Если вы на улице, зайдите в ближайшее здание. Также можно спуститься в подземный переход или паркинг. Не покидайте укрытие до отбоя сигнала об опасности.

Мобильный интернет в регионе временно ограничен. Телефон экстренных служб 112.

Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Пензы.

Нина Шевченко