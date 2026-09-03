Угрозу БПЛА объявили в Волгоградской области

Беспилотная опасность действует в Волгоградской области. Об этом оповестило МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Волгоградцев просят оставаться дома. Не подходите дома и не пользуйтесь лифтом. Рекомендуется отключить свет, газ и воду. Пройдите вглубь помещения без остекления (санузел, коридор без окон, кладовка). Сядьте там между двумя несущими стенами.

Если вы на улице, пройдите в ближайшее укрытие. Например, можно зайти в здание, спуститься в подземный переход или паркинг. Находитесь в безопасном месте до отбоя беспилотной опасности.

Мобильный интернет в регионе временно ограничен. Телефон экстренных служб 112.

Нина Шевченко