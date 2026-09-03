Для немаленькой такой кампании

По данным краевых властей, в этом году только на бюджетные места в прикамские вузы было подано свыше 111,7 тыс. заявлений, на 18% больше, чем в прошлом. Традиционно лидерами по количеству заявлений о приеме стали Пермский политех и классический университет. В Пермском аграрном университете число заявлений выросло на 30%, а в магистратуру на 42%. На ряд специальностей по программам бакалавриата конкурс превысил 30 человек на место. Представители вузов отмечают, что эти цифры не всегда репрезентативны.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

В Пермском крае завершилась приемная кампания в учреждения высшего образования. В этом году подано на 18% больше заявлений, а количество студентов в новом учебном году увеличилось на 879 и составило 55 тыс. человек. Университеты отмечают рост числа заявлений и абитуриентов, по сравнению с прошлым годом, а также рост среднего балла поступающих, что говорит о повышении качества набора будущих студентов.

Учреждения высшего образования и краевые власти подвели итоги приемной кампании. Как рассказал зам­председателя правительства Пермского края Дмитрий Самойлов на прошедшем на этой неделе заседании краевого правительства, на 9 тыс. бюджетных мест было подано 111,7 тыс. заявлений. Это на 16,5 тыс. (или 18%) больше, чем в прошлом году. Господин Самойлов также отметил, что среди тенденций этого года — рост числа выпускников 11 классов, которые выбирают для поступления в качестве профильных предметов математику, физику, информатику, биологию и химию: 68% выпускников выбрали именно эти предметы.

Председатель совета ректоров Пермского края, ректор Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета (ПГГПУ) Константин Егоров рассказал, что на 1 сентября в 23 вузах Пермского края обучаются 55 тыс. студентов. Это на 879 человек больше, чем в прошлом году. Он отметил, что 61% учатся на бюджете. Количество бюджетных мест в этом году выросло на 1154. 60% студентов обучается на инженерных и естественно-научных специальностях, что соответствует потребностям края как промышленного региона, подчеркнул господин Егоров. Он отметил заметный рост интереса абитуриентов к медицинским, химико-фармацевтическим, аграрно-технологическим и педагогическим профессиям.

Рост числа заявлений фиксируют и в самих вузах. Самым популярным у абитуриентов в этом году традиционно оказался крупнейший в регионе Пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ): было подано 46,3 тыс. заявлений, на 15% больше, чем годом ранее. В бакалавриат их направили 9,9 тыс. человек, в магистратуру — 2069, в аспирантуру — 272. Как рассказали в пресс-службе вуза, конкурс в магистратуру увеличился на 15%. Для приема туда направлено более 6 тыс. заявлений. Средний конкурс по университету составил около пяти человек на место.

Вторым по популярности у абитуриентов оказался Пермский государственный научно-исследовательский университет (ПГНИУ). На бюджетные места программ бакалавриата и специалитета было направлено 29,5 тыс. заявлений, что на 27% больше, чем в прошлом году. А на программы магистратуры подано 2,5 тыс. заявлений, рост составил 58% (на 19 августа). Количество претендентов в аспирантуру за год увеличилось на 17%, с 390 до 459 человек.

Самый большой рост количества заявлений зафиксировал Пермский государственный аграрно-технологический университет им. академика Д.Н. Прянишникова: было подано 15,5 тыс. заявлений, что на 30% больше в сравнении с 2025 годом. Их количество в магистратуру увеличилось на 42% по сравнению с 2025-м, конкурс также увеличился на 42%, а количество заявлений в аспирантуру — на 21%.

На 19% выросло количество заявлений в Пермский государственный медицинский университет, в этом году их было 9 тыс.

В два раза выросло количество заявлений в НИУ Высшая школа экономики–Пермь, рассказали в приемной комиссии вуза. В пермскую «вышку» было 5056 заявлений, а количество абитуриентов увеличилось на 15% и составило 2608 человек.

Во всех вузах отмечают, что с этого учебного года образовательные учреждения увеличили количество бюджетных мест. Как рассказал директор Центра общественных связей Пермс­кого университета Алексей Папулов, для первокурс­ников 2026 года оно вырос­ло с 2176 до 2341 на все три ступени высшего образования. Несмотря на это, в связи с ростом количества заявлений, почти на всех направлениях отмечен рост конкурса на бюджетные места и увеличение проходных баллов. Средний конкурс в ПГНИУ составил 16,4 человека на бюджетное место. Средний балл тоже вырос, с 69 до 71,4.

Средний конкурс в магистратуру в Высшей школе экономики составил три человека на место, в аспирантуру — шесть человек. «Самый высокий конкурс, где меньше всего бюджетных мест, это программа бакалавриата „Иностранные языки и межкультурная коммуникация в бизнесе“ — 15 мест, отсюда 35–37 человек на место»,— пояснили в пресс-службе НИУ ВШЭ–Пермь.

В Пермском политехе на наиболее востребованные специальности за одно место боролись около 15 человек. Как отметили в пресс-службе университета, больше всего заявлений было подано на направление «Строительство» (765), а также «Информатика и вычислительная техника» (508), «Экономика» (461), «Менеджмент» (447), «Техносферная безопасность» (406) и «Прикладная математика и информатика» (312).

«В Пермском государственном аграрно-технологическом университете на наиболее востребованные направления подготовки конкурс составляет 32,6 заявления на бюджетное место»,— рассказал начальник отдела организации приема Пермского ГАТУ Никита Мерзляков. По направлению «Программная инженерия» принято более тысячи заявлений, свыше 900 — на направление «Информационные системы и технологии», более 800 заявлений на «Строительство», «Землеустройство и кадастры» и «Прикладная информатика».

«Конкурс не всегда репрезентативен, на некоторых направлениях подготовки и специальностях всего два-три бюджетных места, соответственно, конкурс будет превышать 100 человек на одно место»,— отметил Алексей Папулов. По его словам, в 2026 году в ПГНИУ самый большой конкурс на одно бюджетное место был для специальностей «Реклама и связи с общественностью», «Медиакоммуникации», «Юриспруденция», «Государственное и муниципальное управление» и на ряд экономических направлений подготовки. Впрочем, отметил господин Папулов, для вуза это уже устоявшийся тренд.

Юлия Духина